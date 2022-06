رئيس ريال مدريد بيريز يجرح مبابي "المسكين" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يوجه خلاله كلمات عفوية جارحة للاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي الذي رفض عرض النادي الملكي واختار البقاء في "حديقة الأمراء" مما أثار حفيظة جماهير "الميرينغي" التي كانت تنتظر بفارغ الصبر تنفيذ مبابي وعده بتحقيق حلم الطفولة.

وظهر بيريز وهو يوقع على صور تذكارية لأحد المشجعين، الذي قال له "لا تحاول التعاقد مع مبابي مرة أخرى"، فجاء رد بيريز على غير عادته: "المسكين (مبابي) من المؤكد أنه يندم على قراره الآن".

Fan: "Florentino, don't bring us Mbappé anymore, ok?"



Florentino Perez: "Poor man must already be regretting it."pic.twitter.com/HfOZq1J679