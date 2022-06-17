ماني يودع محمد صلاح.. البايرن ينهي الصفقة وراتب كبير لنجم السنغال

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ذي الصن" الإنجليزية اليوم عن أن النجم السنغالي ساديو ماني انتقل بشكل شبه رسمي، حيث لم يتبق سوى الإعلان الرسمي من خلال الناديين المعنيين ليفربول الانجليزي وبايرن ميونيخ. وقالت الصحيفة إن البايرن وافق على التعاقد مع ماني مقابل 40 مليون يورو وحصل على توقيعه، وهو مبلغ أقل بنحو 10 ملايين يورو من الذي أصر عليه ليفربول للتخلي عن اللاعب، والذي يتبقى في عقده موسم واحد فقط.

وبهذا سيفترق رسميا ماني عن زميله ورفيق دربه في هجوم ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، حيث قضى الاثنان معا اربع مواسم كانت حافلة مع ليفربول، خاصة حين حققا معا لقب الدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب عن خزائن ليفربول دام 30 سنة، وكذلك دوري أبطال أوروبا 2019، بعد أن خسرا نهائيي 2018 و2022 أمام نفس الفريق ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن الصفقة تمت بعد رحلة قام بها مسؤولو بايرن ميونيخ إلى ليفربول اليوم، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل، بما فيها الإضافات التي تصل إلى نحو 8 ملايين يورو.

يذكر أن ماني سبق واتفق مع البايرن على كافة التفاصيل الخاصة به، بما في ذلك راتبه السنوي الذي سيصل إلى 13 مليون يورو، بجانب الامتيازات والمكافآت الأخرى. وسيكون بذلك ماني قد حقق قفزة هائلة في راتبه، حيث كان أحد الأسباب الرئيسة وراء قرار رحيله عن ليفربول، إذ لم يكن يتقاضى أكثر من 5.5 ملايين يورو سنويا، وسيحصل مع البايرن على أكثر من الضعف.

وأمضى ماني الذي قدم إلى ليفربول في يناير 2016 من ساوثهامبتون، ست مواسم، حقق خلالها ستة ألقاب، ويعتبر أهم ركائز هجوم ليفربول. ولعب ماني 269 مباراة مع ليفربول وسجل 120 هدفا وصنع 48. ومن المتوقع أن تشكل صفقة الأوروغوياني داروين نونيز البديل الذي أراده ليفربول لماني.

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