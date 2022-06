في عيد ميلاده الـ 30.. محمد صلاح يجتاح "تويتر": "كل عام وأنت آسر لقلوب الملايين"

اجتاح وسم، نجم ليفربول الإنجليزي، المصري #محمد_صلاح، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ 30، الذي يصادف اليوم 15 يونيو.

وهنأ المغردون محمد صلاح، بهذه المناسبة، ولا سيما المصريون منهم، الذين يعتبرون صلاح، فخر مصر ومصدرا لسعادتها وسعادة شعبها، فقال أحد المغردين: "كل سنة وانت طيب يا حبيبنا.. يا فخر مصر وفخر العرب.. يا مصدر فرحة بلدنا وشعبها".

وتمنى مغردون لـ "فخر العرب" أطيب الأمنيات بدوام النجاح والصحة والتألق وتحقيق الانجازات وتحطيم كل الأرقام القياسية، مشيرين إلى أنه لا يزال في بداية مشواره وأنهم ينتظرون منه الكثير، فقال أحدهم: كملت عامك الثلاثين ولسه انت في اول المشوار مستنيين منك كتير.. عقبال 100 سنة يارب وبصحة وسعادة وتفضل مصدر فرحة وفخر للعرب جميعا".

وقال آخر: "كل عام وانت طيب يا ملك وعقبال مية وخمسين سنة بصحة وعافية وسعادة وفرحة.. وعقبال كمان عشر سنين كورة كلها تألق وابداع وامتاع وبطولات وانجازات فردية وجماعية مع ليفربول ثم مع الاهلي".

وأكد مغردون على أن محمد صلاح هو من وضع مصر على خريطة الطرة العالمية، وأنه أفضل لاع كرة قدم في تاريخ البلاد، مشيرين إلى أن "فخر العرب" هو خير سفير للجمهورية المصرية، فقالت إحدى المغردات: "الملك المصري #محمد_صلاح.. أفضل لاعب في في تاريخ مصر وهو من وضع مصر على خريطة الكره العالمية.. يا ريت كل الناس تستمتع بوجودك ف الملاعب كل ثانية وكل لحظة.. انت خير سفير لمصر.. كل سنه وانت أفضل لاعب في العالم".

وبعيدا عن انجازاته في كرة القدم، أشاد مغردون بإنسانية محمد صلاح واحترامه لمحبيه وللناس، معبرين عن إعجابهم بشخصيته على جميع الأصعدة، فقال أحدهم: "سيبك من كونه لاعب كرة قدم حقق كثير م الإنجازات.. لكن أنا بحبه كا شخص قبل اي شئ لانه دائما بيبهرني بانسانيته قبل كل شىء واحترامه الناس وشخيته الفريدة من نوعها.. كل سنه وانتا طيب ياصلاح".

كما ذكر مغردون بعض أهم الانجازات التي حققها صلاح وأبرز ألقابه، فقال أحدهم: "يُصادف اليوم ذكرى ميلاد لاعب كرة القدم المصري #محمد_صلاح.. يُعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018!".

وقال آخر: "اليوم عيد ميلاد #محمد_صلاح.. فليذكر التاريخ أنه حقق 202 هدف في 454 مباراة.. هذا كله حصاد الفرعون مع الأندية خلال مسيرته".

وفي سياق متصل، هنأ حساب نادي تشيلي الإنجليزي لاعبه السابق #محمد_صلاح بعيد ميلاده الـ30، بعبارة: "يحتفل لاعبنا السابق محمد صلاح اليوم بعامه ال 30 عيد ميلاد سعيد للفرعون المصري.

كما احتفل نادي ليفربول بعيد ميلاد محمد صلاح بنشر فيديو عبر حسابه على منصة "تويتر" يعرض أجمل أهداف محمد صلاح مع الريدز خلال الموسم المنقضي من بطولة الدوري الإنجليزي، وعلق عليها: "أفضل لاعب من رابطة المحترفين هذا العام".

Our PFA Player of the Year 🥰 pic.twitter.com/jwRDmhqVDT