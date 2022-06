"الفدائي" يبث الفرح في فلسطين بتأهل تاريخي (فيديو)

تأهل منتخب فلسطين إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على الفلبين بأربعة أهداف دون مقابل في ملعب (إم.إف.إف فوتبول سنتر) بالعاصمة المنغولية أولان باتور، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من الدور الثالث والحاسم للتصفيات.

وسجل أهداف فلسطين كل من صالح شحادة، وتامر صيام، ومحمد يامن، ومحمود أبو وردة، ليرفع "الفدائي" رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات ويحسم صدارة المجموعة وبالتالي التأهل إلى كأس آسيا، بينما توقف رصيد الفلبين عند 4 نقاط في المركز الثاني، وباتت مطالبة بانتظار نتائج المباريات الأخرى لمعرفة مصيرها.



ويحتل اليمن المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة، ولديه فرصة خطف المركز الثاني عند يواجه منغوليا صاحبة الأرض اليوم الثلاثاء.

😃 That winning feeling!



🇵🇸 Palestine are off to their third successive AFC Asian Cup as Group 🅱️ winners!#ACQ2023 | #PLEvPHI pic.twitter.com/EhVH9C5ELY