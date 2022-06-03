العراقي كاردو صديق: لست مصابا ومن يقول خلاف ذلك فهو يكذب

المصدر: محمد فاضل - دبي



قال لاعب المنتخب الاولمبي العراقي ونادي كريستال بالاس الإنجليزي كاردو صديق بأنه لايعاني من اي اصابة، وانه جاهز للمشاركة مع الأولمبي العراقي ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 المقامة في أوزبكستان حاليا.

واتهم صديق في تصريحات صحافية من يروج لهذه الأخبار بالكذب، وقال على "إنستغرام": ‏ الكثير من الناس يسألونني عما إذا كنت مصابًا أم لا. ‏أنا لست مصابًا، أنا بصحة جيدة ومستعد للعب منذ أسبوع، أي شخص يقول خلاف ذلك فهو يكذب".

وخاض المنتخب الاولمبي العراقي اول مبارياته مع الاردن، وانتهت بتعادلهما بهدف لمثله ولم يتم اشراكه في المباراة وتداولت الاوساط الرياضية بان الاصابة منعته من المشاركة.

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