مدرب البرتغال: تعمدت عدم الدفع برونالدو أساسيا أمام إسبانيا

المصدر: وكالات

دافع فرناندو سانتوس مدرب البرتغال عن قراره باستبعاد كريستيانو رونالدو من التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة الأولى له بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام إسبانيا، قائلا إنه كان على ثقة من أن المهاجم المخضرم يمكنه أن يحدث تأثيرا أكبر عندما يحل بديلا.

وأشار إلى أنه "تعمد عدم الدفع به أساسيا، وذلك لحسابات فنية". وشارك رونالدو، الهداف القياسي لمنتخب بلاده، في الدقيقة 62، لكنه فشل في هز الشباك بعد أن نجح ريكاردو هورتا في تسجيل هدف التعادل لصالح البرتغال لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

وقال سانتوس بعد التعادل في مباراة الأمس "كريستيانو رونالدو؟ كثيرا ما يسألونني لماذا يبدأ المباراة. إنه سؤال بمليون دولار. أدركت أنه في هذه المباراة كان من الأفضل الدفع باللاعبين الذين اعتدت على اشراكهم".

وقال سانتوس إن استبعاد رونالدو لم يكن بسبب مستواه، بعد أن خاض اللاعب البالغ من العمر 37 عاما موسما قويا مع مانشستر يونايتد الانجليزي وسجل 24 هدفا في جميع المسابقات.

وقال "لقد كان خيارا فنيا وخططيا لهذه المباراة. بدا لنا أن هذا هو الحل الأفضل. الأفضل بالنسبة للطريقة التي أردنا اللعب بها والتعامل بها مع المباراة. لا علاقة للأمر بمستوى أداء كريستيانو فهذا ليس موضع تساؤل.

"هناك لحظات في المباراة يتعين عليك التفكير فيها بطريقة مختلفة. كنا نعتقد أنه يمكن أن يشارك في الشوط الثاني ويحسم المباراة لصالحنا".

ومنح الفارو موراتا التقدم لإسبانيا في إشبيلية لكن أصحاب الأرض فشلوا في استغلال فرصهم في الشوط الثاني وأهدر جوردي ألبا فرصة في الدقائق الأخيرة لانتزاع الفوز. وستلعب البرتغال في المباراة القادمة أمام سويسرا بعد غد الأحد بينما ستتوجه إسبانيا إلى براج لمواجهة جمهورية التشيك.

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