ملخص وأهداف مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي (فيديو)

خسر فريق الأهلي المصري لقبه الإفريقي لصالح فريق الوداد المغربي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأثنين في الدار البيضاء، بعد مباراة قدم فيها الوداد المغربي وحارس مرماه مباراة كبيرة وكان أكثر رغبة وقوة للحصول على اللقب خاصة وسط الجمهور الكبير الذي حضر في ملعب المباراة على عكس فريق الأهلي الذي غاب عنه جمهوره الكبير بحكم ملعب المباراة.

ونجح اللاعب زهير المترجي في إحراز هدفي الفوز لفريق الرجاء بواقع هدف في كل شوط وجاء الأول في الدقيقة 15 من تسديدة صاروخية، بينما أحرز الهدف الثاني في الشوط الثاني بالدقيقة 48 من متابعة لتسديدة وقعت من يد الشناوي حارس الأهلي، وفيما يلي هدفي فوز الوداد المغربي في المباراة وتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه.

Zouhair El Moutaraji has scored his second of the game to put Wydad 2-0 up! #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/sF187gxe8f