بث مباشر مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يخوض فريقا الأهلي المصري والوداد المغربي مباراة مصيرية اليوم في المغرب من أجل البحث عن اللقب الإفريقي لدوري الأبطال، وذلك عند الساعة 23:00 مساءً بتوقيت الإمارات في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك بعد مشوار طويل للفريقين حتى وصلا إلى هذه المباراة النهائية الهامة التي يتواجد فيها الأهلي للمرة الثالثة على التوالي.

ويبحث عن المارد الأحمر عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب في نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

في حين سجلت الكرة المغربية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط "الجيش والرجاء والوداد" ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب في نسختي 1992 و2017.

ونستعرض خلال البث التالي أهم أحداث المباراة التي يديرها تحكيمياً الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكم ساحة ويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

