بث مباشر مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يخوض فريقا الأهلي المصري والوداد المغربي مباراة مصيرية اليوم في المغرب من أجل البحث عن اللقب الإفريقي لدوري الأبطال، وذلك عند الساعة 23:00 مساءً بتوقيت الإمارات في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك بعد مشوار طويل للفريقين حتى وصلا إلى هذه المباراة النهائية الهامة التي يتواجد فيها الأهلي للمرة الثالثة على التوالي.

ويبحث عن المارد الأحمر عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب في نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

في حين سجلت الكرة المغربية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط "الجيش والرجاء والوداد" ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب في نسختي 1992 و2017.

ونستعرض خلال البث التالي أهم أحداث المباراة التي يديرها تحكيمياً الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكم ساحة ويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

الأهلي من أجل الحفاظ على اللقب! 👑

الوداد من أجل النجمة الثالثة! 🌟



الكل مُتأهب لنهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظر في ملعب محمد الخامس. 💯#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @WACofficiel pic.twitter.com/C45YyfU6nE — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 29, 2022

الأهلي من أجل الحفاظ على اللقب! 👑

الوداد من أجل النجمة الثالثة! 🌟



الكل مُتأهب لنهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظر في ملعب محمد الخامس. 💯#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @WACofficiel pic.twitter.com/C45YyfU6nE — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 29, 2022

1⃣ — 🏌️

2⃣ — 😎



How would you celebrate if your team scored in the #TotalEnergiesCAFCL final ? 🥳 pic.twitter.com/8LsSHtICOS — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 30, 2022

🔴 كل شئ جاهز! 👌



🇪🇬 غرفة ملابس الأهلي قبل بداية نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد. 👕#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/nO1H5Fp5Iq — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 30, 2022

كواليس الأهلي المصري في فندق الإقامة

كواليس الأهلي في فندق إقامة اللاعبين #السادسة #Alahlytv 📺 pic.twitter.com/tsNkYifF8v — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) May 30, 2022

ملعب المباراة

جمهور الأهلي القليل الحاضر في المباراة

جولة داخل غرف ملابس الأهلي والوداد قبل انطلاق نهائي دوري أبطال إفريقيا! 👕

جولة داخل غرف ملابس الأهلي والوداد قبل انطلاق نهائي دوري أبطال إفريقيا! 👕#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @WACofficiel pic.twitter.com/x4caMxJSzE — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 30, 2022

كُل شئ على أتم الاستعداد! 👌



لاعبو الوداد يسجلون الدخول في ملعب محمد الخامس قبل انطلاق لقاء النهائي. 🏆#TotalEnergiesCAFCL | @WACofficiel pic.twitter.com/gxOA9Y8kLv — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 30, 2022

وصول اللاعبين. 🤩



عناصر الأهلي تحط الرحال بملعب محمد الخامس بكازابلانكا. 🏟️#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/mEoKJrQ149 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 30, 2022

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