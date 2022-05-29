نجم سابق لمانشستر يونايتد ومهاجم إيفرتون يسخران بشدة من ليفربول

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النجم السابق لمنتخب إنجلترا ونادي مان يونايتد، غاري نيفيل سخر بشدة من خسارة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد أمس 1-0، كما أسهم لاعب إيفرتون، البرازيلي ريتشارلسون في السخرية أيضا من ليفربول وجمهوره.

وكان نيفيل قد سخر قبل أسبوع من الليفر حين فشل في تحقيق الثلاثية، واكتفي بلقبي كأس الرابطة والاتحاد، وبمجرد إطلاق صافرة النهاية وفوز ريال مدريد، توجه نيفيل إلى "تويتر"، ونشر مقطع فيديو له وهو يضحك بشكل كبير على فشل ليفربول بصحبة عدد من أصدقائه، وكتب: من الطبيعي أن تكون سعيدا هذه الليلة كمشجع لمان يونايتد، سعادة لا توصف.

أما مهاجم إيفرتون، ألد أعداء ليفربول من أندية إنجلترا، وغريمه في المدينة، فكان في قلب الحدث وأحد أسباب محنة جمهور ليفربول، إذ قام بعض المشجعين من إيفرتون، بتأسيس شركة نقل مسافرين وهمية، واقنعوا عددا من جماهير ليفربول بنقلهم إلى باريس، وقالوا إن إسم السائق "ريتشارد أرلسون"، وهو تغيير طفيف على نجم إيفرتون، من دون أن ينتبه لذلك بعض جماهير ليفربول، التي اقتنعت بالفكرة، فظلت في إنجلترا تنتظر الحافلة الوهمية.

ولم يتأخر ريتشارلسون وتفاعل مع الأمر، ساخرا بشدة من ليفربول، حيث نشر صورة تم التلاعب بها، ويظهر فيها على شكل سائق حافلة، وهي الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع للسخرية من جمهور ليفربول.

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