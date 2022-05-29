تتويج "ملكي" بقرار تاريخي.. ريال مدريد "بطل الليغا وسيد أوروبا" (صور)

المصدر: محمد الحتو - دبي

جاء القرار التاريخي ليمنح ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 بعد الفوز على ليفربول، اليوم السبت، في المباراة النهائية التي انتصر فيها بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيسيوس.

وأثبت الريال أنه "سيد أوروبا" ليواصل تسجيل أرقامه القياسية بصفته أكثر المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا، وكذلك تتويجه بلقب الدوري الإسباني "الليغا" في موسم رائع سطر فيه أمجاده وأكد قيمته الفنية والإدارية بقيادة رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وكان ريال مدريد يراهن على التاريخ للفوز باللقب القاري وهو ما حصل على الرغم من أنه خصمه ليفربول قدم مباراة قوية أمامه وكان الأقرب للتسجيل في مناسبات كثيرة بعدما استحوذ على أغلب الكرات في الملعب لكن الخبرة فرضت نفسها واقتنص الفريق الملكي الفوز من هجمة مرتدة وبعقلية المدرب الواقعي الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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