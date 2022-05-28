بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
يسدل الستار اليوم على موسم دوري أبطال أوروبا بالقمة المنتظرة والنهائي الكبير الذي سيجمع ريال مدريد وليفربول عند الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، على "استاد دو فرانس" في سان دوني، وهي المواجهة الثالثة التي تجمعهما تاريخياً في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويذكر أن مواجهة اليوم بين فريقا ريال مدريد وليفربول هي الثامنة تاريخياً التي تجمعهما في البطولة القارية في مختلف أدوارها، كانت الغلبة فيها لصالح الفريق "الملكي" بواقع أربعة انتصارات، مقابل ثلاثة لـ "الريدز"، ونلقي الضوء خلال البث المباشر على مجريات المباراة وأبرز وأهم اللقطات في النهائي المنتظر.
🌱 ¡A ras de césped!#APorLa14 | #UCLfina pic.twitter.com/bIN0wZtRRy— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2022
جمهور ليفربول قبل المباراة النهائية
🎶 Sadioooo Mane! 🎶 #UCLfinal pic.twitter.com/GY3WmMahc8— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022
توجه لاعبي ريال مدريد إلى ملعب المباراة النهائية
🏟️ ⬅️ 🚌 ¡Estamos en marcha!#APorLa14 | #UCLfinal pic.twitter.com/LhcJpRgRnF— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2022
غرفة تبديل الملابس للاعبي ريال مدريد قبل المباراة
👕 👕 👕 👕 👕#APorLa14 | #UCLfinal pic.twitter.com/hbeiEuLP6c— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2022
تشكيلة ريال مدريد لنهائي الابطال
تشكيلة ريال مدريد لنهائي الابطال pic.twitter.com/bx2iPidzff— E P L W O R L D (@EPLworld) May 28, 2022
ليفربول يتوجه إلى ملعب المباراة
𝐓𝐖𝐎 𝐇𝐎𝐔𝐑𝐒 𝐓𝐎 𝐆𝐎 🙌— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022
We’re LIVE for all your #UCLfinal build-up from Paris! 🇫🇷
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