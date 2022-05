لولا هذا الهدف "الخارق" لما وصل ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا! (فيديو)

أعاد عشاق ليفربول تداول فيديو لهدف حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر بمرمى وست بروميتش ألبيون في مايو 2021 ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من المسابقة المحلية (قبل جولتين من ختام فعاليات الدوري)، مشددين على أنه لولا هذا الهدف لما تأهل ليفربول للمشاركة في دوري أبطال أوروبا ومن ثم المباراة النهائية المقررة اليوم السبت (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

وكان أليسون بيكر المتوج أفضل حارس مرمى في ختام الدوري الانجليزي قد خرج من مرماه في الثواني الأخيرة من مباراة ليفربول وبروميتش ألبيون عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1، وتمكن من تسجيل هدف الفوز الثمين الذي ساعد الفريق بقوة للمشاركة بدوري أبطال أوروبا الحالي.

95th minute.

Three points.

Alisson Becker.



Liverpool’s goal of the season was never in doubt 💥



