مشهد يتسبب بسخرية جماهيرية من ميسي.. لو كان رونالدو لسجل! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يظهر فيه "البرغوث" عاجزاً عن تسجيل هدف في مرمى يذود عن شباكه حارس آلي "روبوت" وذلك خلال زيارته لمتحف الرياضات الأولمبية في قطر برفقة زملائه في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأثار المشهد سخرية جماهيرية كبيرة تزامناً مع تراجع الأرقام التهديفية لميسي مع فريقه الجديد الذي انتقل إليه قادماً من برشلونة الإسباني، وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على حسابها في "تويتر" إن اللاعب الذي سجل 764 هدفا في مسيرته الكروية، وفاز بـالكرة الذهبية سبع مرات، لم يستطع أن يسجل في مرمى الروبوت الذي تصدى للكرة بسرعة فائقة.

واستغل أعداء ميسي من الجماهير العاشقة لغريمه التقليدي في الملاعب العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا المشهد وسخروا مطولاً من الأسطورة الأرجنتيني معتقدين أن التهديف في شباك "روبوت" أمر سهل وأن على اللاعب البشري أن يتفوق على حارس مدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي!.

وقال أحد المغردين بأن رونالدو لو واجه الحارس الروبوت لتمكن من التسجيل، فيما استهزأ آخر بميسي وقال إن اللاعب ليس بمقدوره التسجيل بمرمى حارس ريال مدريد من علامة الجزاء فكيف له أن يصيب مرمى "الروبوت"! في إشارة لضربة الجزاء التي اهدرها ميسي في مباراة الذهاب التي جمعت سان جيرمان مع ريال مدريد وكانت أحد أسباب إقصاء الباريسي من دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news