الشطرنج مادة إلزامية في مدارس جورجيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أدرجت وزارة التربية والتعليم الجورجية مادة "الشطرنج" كإحدى المواد الدراسية الإلزامية في المدارس بداية من العام المقبل.

وذكر موقع "روسيا اليوم" بأن وزارة التربية والتعليم في جورجيا اتخذت القرار لتطوير التفكير التحليلي والمنطقي والنقدي ومهارات حل المشكلات العملية لدى أطفال المدارس.

وأوضحت بأن وزارة التربية والتعليم الجورجية بدأت بالتخطيط لتنظيم دورات في الصيف المقبل لتهيئة وتدريب الكادر المطلوب ليكون جاهزا لتعليم الطلاب "الشطرنج" بداية العام الدراسي المقبل للصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث.

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