لحظة وفاة رياضي عربي أمام زوجته بطريقة مأساوية (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة وفاة مدرب الفنون القتالية المغربي مراد لمرابط الذي كان لاعباً في فريق فيتيسه الهولندي لكرة القدم وذلك خلال رحلة عائلية خلال إجازته بمدينة ملقة الإسبانية.

ويوضح الفيديو أن لمرابط (31 عاماً) طلب من زوجته تصويره أثناء قيامه بقفزة من ارتفاع كبير فوق الجبل نجو تجمع مائي لكنه اصطدم بصخرة ولقي مصرعه بعدما أخطأ في تقدير المسافة في وقت كانت زوجته تصرخ من المشهد المأساوي.

وذكر نادي فيتيسه الهولندي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تلقى الخبر الصادم، وقدم تعازيه لعائلة اللاعب.

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