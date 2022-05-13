سيتي يكشف عن تمثال أغويرو ويستذكر أجمل لقطاته التاريخية (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم

كشف نادي مانشستر سيتي اليوم عن تمثال لاعب الفريق الأسطوري ونجم خط هجومه سيرجيو أغويرو في موقعه الدائم ضمن استاد الاتحاد في مدينة مانشستر تزامنًا مع احتفالات النادي بالذكرى العاشرة لتحقيقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والهدف الأسطوري المسجل عند اللحظة 93:20.

ومع بزوغ فجر هذا اليوم تم الكشف عن التمثال لعشاق النادي وجمهوره الواسع في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى فيديو خاص احتفاءً بهذه المناسبة. ويستكمل تمثال سيرجيو أغويرو عقد ثلاثية النجوم التي تضم تمثالي فينسينت كومباني ودافيد سيلفا تقديرًا لمساهماتهم في تلك المرحلة الهامة من مسيرة النادي العريق.

وتشغل المنحوتة الضخمة موقعها الدائم في الجهة الجنوبية من استاد الاتحاد، وكان الفنان الشهير آندي سكوت الحائز على العديد من الجوائز قد عمل على تصميم التمثال المصنوع من آلاف قطع الفولاذ المجلفن. وفي فترة المساء وبعد غروب الشمس تزين تماثيل سيرجيو أجويرو وفينسنت كومباني ودافيد سيلفا بإضاءة مميزة باللون الأزرق مستوحاة من ألوان السيتي.

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