كريم بنزيمة يتحدث باللغة العربية ويوجه رسالة إلى المسلمين.. (فيديو)

وجه لاعب ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة رسالة باللغة العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال كريم بنزيمة اليوم الأثنين: "تقبل الله منا ومنكم.. عيد مبارك".

وقدم بنزيمة موسما ممتازاً مع ريال مدريد، واحتاج المهاجم البالغ عمره 34 عاماً لبعض الوقت حتى أصبح قائداً لا غنى عنه وأكثر لاعب مؤثر في الفريق الذي بحث عن أيقونة بعد رحيل كريستيانو رونالدو قبل أربع سنوات.

وأحرز القناص الفرنسي هدفه 26 في 30 مباراة بالدوري يوم الثلاثاء الماضي ليكمل انتصار ريال بملعبه 4-صفر على إسبانيول ويحسم لقبه 35 بالدوري، معززاً رقمه القياسي قبل أربع مباريات من النهاية.

وسجل بنزيمة 35% من أهداف ريال الـ73 في الدوري هذا الموسم، كما قدم 11 تمريرة حاسمة.

وواصل بنزيمة التطور والتحسن خلال آخر ثلاث سنوات.

ومن دون رونالدو أصبح بنزيمة هداف ريال بجميع المسابقات برصيد 30 هدفاً، بجانب 11 تمريرة حاسمة في موسم 2018-2019، ثم أحرز 27 هدفاً، وقدم 11 تمريرة حاسمة في 2019-2020، ثم سجل 30 هدفاً بجانب تسع تمريرات حاسمة بموسم 2020-2021.

لكنه فجّر كل طاقاته هذا الموسم، الأفضل في مسيرته، إذ أحرز 42 هدفاً في 42 مباراة بجميع المسابقات أي أكثر من ضعفي ما سجله أي لاعب آخر بالدرجة الأولى في إسبانيا.

وفي الدوري الإسباني أحرز بنزيمة أهدافاً مؤثرة في 18 مباراة، وساعد ريال في حصد 43 نقطة من إجمالي 81، سواء بافتتاح التسجيل أو بتأكيد الانتصارات.

وتخطى الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو (308 أهداف) في وقت سابق هذا الموسم في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، ويحتاج الآن إلى ثلاثة أهداف لاجتياز راؤول (323 هدفاً) بالمركز الثاني، فيما يحتل رونالدو الصدارة (450 هدفاً).

