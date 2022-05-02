كورتوا يردّ على داني ألفيش بعد فوز الريال بالدوري الإسباني

المصدر: مدريد ■ د.ب.أ

رد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، على البرازيلي داني الفيش، مدافع برشلونة، بعد تتويج النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

وبعد فوز برشلونة على الريال 4 /صفر في كلاسيكو الدوري الإسباني في مارس الماضي، قال ألفيش مازحاً أن ريال مدريد حالفه الحظ بعد أن ساعده برشلونة على التتويج باللقب. وقال كورتوا: «بعد مواجهة الكلاسيكو احتفل بعض الناس كما لو أنهم فازوا باللقب وعادوا للمنافسة». وأضاف «لكننا احتفظنا بهدوئنا وفزنا على سيلتا فيغو في مباراة صعبة، وكذلك فزنا بمواجهة خيتافي التي دائماً ما تكون صعبة علينا».

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