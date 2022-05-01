حارس ريال مدريد يسخر من لاعبي برشلونة

المصدر: حميد نعمان - دبي

احتفل حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا مع زملائه في الفريق "الملكي" أمس بلقب الدوري الإسباني "الليغا" الـ35 في تاريخ النادي ليعزز عرشه في الدوري المحلي، وهو بين الأبرز أيضا على مستوى كبرى الدوريات الأوروبية.

واستغل كورتوا اللحظة المهمة في الموسم، وقام بتوجيه تصريحات ساخرة ضد لاعبي برشلونة، في تعليقه على الفوز بالدوري. وذكرت صحيفة "ماركا" أن كورتوا قال إن "البعض بعد الفوز في الكلاسيكو احتفلوا وكأنهم فازوا بلقب الدوري". وشدد على أن "الحقيقة الواضحة اليوم أننا نحن أبطال الدوري، وليسو هم".

وقال كورتوا إن لاعبي برشلونة اعتبروا الفوز برباعية نظيفة على أرض ريال مدريد في آخر كلاسيكو ضمن إياب الدوري "لقبا" بالنسبة للنادي الكاتالوني الذي سينهي الموسم الجاري بدون أي بطولة، بعد وداعه لكافة المنافسات، حيث أحرز الريال السوبر ولقب الدوري، وعاد لقب الكأس إلى ريال بيتيس، بينما خسر برشلونة أيضا فرصة الفوز بلقب "اليوروبا ليغ".

وكان لاعبو برشلونة قد قاموا باحتفالات صاخبة وجنونية بعد فوزهم على مدريد برباعية نظيفة، في مباراة تركت مرارة لدى لاعبي ريال مدريد وجمهوره، لكن بعد تلك المباراة، حقق الريال انتصارات متلاحقة أمنت له لقب الدوري، في المقابل تلقى برشلونة هزائم بعضها تاريخي وعلى أرضه من فرق مثل قادش، لكنه استطاع إلى حد ما تأمين مركز مؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news