تعديل موعد مباراة ليفربول قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

من المقرر أن ينتقل فريق ليفربول لملاقاة مضيفه ساوثهامبتون، لخوض مباراته قبل الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، يوم 17 مايو القادم. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم أن رابطة الدوري الإنجليزي قررت تغيير موعد مباراة ساوثهامبتون وليفربول بالمسابقة العريقة، بسبب مشاركة الفريق الأحمر في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن في 14 من نفس الشهر.

وبناء على هذا التعديل، فإنه أصبح يتعين على فريق المدرب الألماني يورجن كلوب خوض مباراتين خلال الأسبوع الأخير من الموسم الكروي الحالي، حيث يتنافس ليفربول على الفوز بالبطولة مع مانشستر سيتي (حامل اللقب).

ويحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على ويستهام يونايتد في 15 مايو المقبل، قبل أن يختتم موسمه بعد ذلك بأسبوع، حيث يستضيف أستون فيلا، في حين يلعب ليفربول مع ضيفه وولفرهامبتون.

كان ليفربول تغلب 4 / صفر على ساوثهامبتون في لقائهما الذي جرى على ملعب (آنفيلد) بجولة الذهاب للمسابقة في نوفمبر الماضي، حيث شهد اللقاء تسجيل البرتغالي ديوجو جوتا هدفين، فيما سجل كل من الإسباني تياجو ألكانتارا والهولندي فيرجيل فان دايك هدفا.

ويحتل ليفربول، الساعي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي فقده في الموسم الماضي، المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متأخرا بفارق نقطة وحيدة خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، وذلك قبل خوض الفريقين مبارياتهما الخمس الأخيرة في البطولة.

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