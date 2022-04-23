موعد غريب لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 !

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية أنه تم تحديد موعد مباراة البرازيل والأرجنتين التي تم إلغائها في العام الماضي ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، حيث قرر الاتحاد الدولي خوض المباراة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بشهرين فقط.

وكانت المباراة قد تم إلغائها بعد دقائق على انطلاقها في سبتمبر الماضي، بعد اقتحام السلطات الطبية أرض الملعب، لمنع مشاركة بعض اللاعبين الأرجنتينيين القادمين من بريطانيا.

وقرر الاتحاد الدولي إقامة المباراة في البرازيل، يوم 22 سبتمبر المقبل، أي قبل انطلاق مونديال قطر بنحو شهرين فقط، وجاء هذا القرار كون المباراة لن تؤثر نتيجتها على الفريقين، اللذين تأهلا بالفعل لمونديال 2022، كما تم تواجدهم في قرعة البطولة عرف كل منتخب مجموعته وهو ما يجعل المباراة إعداد جيد لكأس العالم.



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