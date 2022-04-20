البرازيل تواجه الأرجنتين وديا في أستراليا

المصدر: وكالات

يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره البرازيلي في مباراة ودية ستجمع بينهما في أستراليا يوم 11 يونيو المقبل. وأثارت أخر مواجهة بين الفريقين جدلا كبيرا، حيث التقيا في ساو باولو في سبتمبر الماضي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، لكن المباراة توقفت بعد مضي خمس دقائق فقط من بدايتها عقب نزول سلطات الصحة البرازيلية إلى أرض الملعب للاعتراض على مشاركة أربعة من لاعبي المنتخب الأرجنتيني بعد انتهاكهم للوائح مكافحة كورونا.

وتأهل الفريقان بالفعل لمونديال قطر، لكن المباراة الملغاة بينهما لم تعاد حتى الآن. وأكدت حكومة ولاية فيكتوريا اليوم أن مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين ستقام على ملعب ملبورن للكريكيت ، بعد خمسة أعوام من مواجهة الفريقين في حضور 95 آلف مشجع.

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