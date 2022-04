موقف مؤثر من مورينيو تجاه مارادونا قبل لقاء روما ونابولي (فيديو)

زار البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما، الأحد، اللوحة التذكارية للأسطورة الأرجنتيني الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، في نابولي، حيث ترك باقة من الزهور تكريما له.

وزار المدرب البرتغالي الحي الإسباني، حيث توجد لوحة جدارية تذكارية لمارادونا، ووضع باقة من الزهور هناك، وسط تصفيق وامتنان الحاضرين، كما جاء في مقطع الفيديو الذي نشره نادي "ذئاب العاصمة" على شبكات التواصل الاجتماعي.

Jose Mourinho paying tribute to Diego Maradona before Roma's match against Napoli 💙



(via @OfficialASRoma)pic.twitter.com/bl4isbsy8b