رئيس برشلونة يكشف حقيقة "الخيانة العظمى" من جمهور النادي.. تفاصيل صادمة!

قال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا إن النادي الكتالوني سيمنع تحويل تذاكر مباريات البطولات الأوروبية التي تقام على أرضه بعد أن ذكرت تقارير أن 30 ألف مشجع لفريق إينتراخت فرانكفورت الألماني دخلوا ملعبه لحضور مباراة في الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس الماضي رغم أن اللوائح تمنح الفريق الضيف 5 آلاف تذكرة فقط.

وخرج برشلونة من البطولة بعد هزيمته على ملعبه "الكامب نو" بواقع 3-2 أمام الفريق الألماني في لقاء العودة بدور الثمانية يوم الخميس و4-3 في النتيجة الإجمالية.

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in white.



