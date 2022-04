كريستيانو رونالدو ينفعل ويحطم هاتف مشجع (صورة وفيديو)

هيمنت لقطة مثيرة للجدل للدولي البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو على الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق اليوم أمام مضيفه إيفرتون أحد فرق القاع في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة هدف لصفر.

وذكرت قناة "سكاي سبورت" أن رونالدو بدا وأنه تورط في تحطيم هاتف نقال لأحد مشجعي إيفرتون حين كان خارجا من المباراة برفقة زملائه إلى غرف الملابس على إثر الهزيمة.

وقالت القناة إن صور فيديو متداولة وشهادات لمشجعين تؤكد قيام رونالدو بالإمساك بهاتف أحد المشجعين وتحطيمه بالأرض. وذكرت أن نادي مان يونايتد يبحث في الأمر لمعرفة تفاصيل القضية.

ولن يكون رونالدو بمنأى من العقوبة سواء من ناديه أو من لجنة الانضباط في الاتحاد الإنجليزي في حال ثبت قيامه بتحطيم هاتف مشجع، وقد لا يقتصر الامر على العقوبة، بل ويمتد للإيقاف لعدد من المباريات، وذلك بالنظر إلى حوادث مماثلة شهدتها الملاعب الإنجليزية في فترة سابقة.

ولم يهنأ مان يونايتد بأي فوز في المباريات الخمس الأخيرة، وعاش رونالدو وزملاءه يوما سيئا، حيث استعصى عليهم مرمى إيفرتون، بينما جاء هدف الفوز للأخير من خطأ فادح تسبب فيه مدافع مان يونايتد ماغواير الذي اصطدمت به تسديدة انتوني غوردون في الدقيقة 27 لتسكن الشباك وتعلن عن الهزيمة الثامنة للشياطين هذا الموسم.

OFFICIAL: Man United are investigating an incident involving Cristiano Ronaldo in which it appears that he smacks a fan's phone onto the floor.



📹 - @evertonhubpic.twitter.com/VJhvakHbzb