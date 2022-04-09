إشبيلية يستعيد وصافة "الليغا" بفوز صعب وشاق على غرناطة

المصدر: وكالات



أنهى إشبيلية صيامًا عن الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم دام أربع مباريات وعاد الى الوصافة بفوز قاتل ومثير 4-2 على ضيفه غرناطة في افتتاح منافسات المرحلة الحادية والثلاثين اليوم. ويمر النادي الأندلسي بفترة صعبة بعد أن تعادل في ثلاث مباريات تواليًا في الليغا قبل أن يسقط في المرحلة الماضية أمام برشلونة، ما أفقده الوصافة لصالح الفريق الكاتالوني.

وبعد أن وجد أن مشاركته في دوري الأبطال باتت مهددة بعدما كان ينافس ريال مدريد المتصدر على اللقب، عاد إشبيلية الى الانتصارات بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع للبديلين رافا مير (90+3) والارجنتيني ألخاندرو غوميس (90+9).

وكان غرناطة تقدم في المباراة بهدف الفينزويلي داروين ماشيس (23) وعادل البرازيلي دييغو كارلوس لأصحاب الارض (32). وفي الشوط الثاني، تقدم إشبيلية عبر الارجنتيني لوكاس أوكامبوس (66)، قبل أن يعادل فيكتور دياس قبل دقيقتين من نهاية الوقت الاصلي (88) ليفرض نهاية مثيرة.

ورفع إشبيلية رصيده الى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط عن ريال الذي يستضيف خيتافي مساء اليوم، وثلاث عن كل من برشلونة الذي سيستعيد الوصافة بفارق الاهداف في حال فوزه على مضيفه ليفانتي الاحد، وأتلتيكو مدريد الذي يحل على مايوركا اليوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news