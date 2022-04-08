رونالدو يتهم روني ونجم ليفربول السابق بـ «الغيرة»

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

تعرّض نجم مانشستر يونايتد الدولي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لانتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة، من قبل النجم السابق ومدرب ديربي كونتي حالياً، واين روني، الذي لعب إلى جواره في مان يونايتد، وكذلك من النجم السابق لليفربول والمحلل الرياضي حالياً جيمي كالاغر، حيث اعتبر الاثنان أن رونالدو صفقة فاشلة ليونايتد، وأن النادي مطالب بـ«التخلص منه في أقرب وقت».

ولم يمر هذا الانتقاد مرور الكرام على رونالدو، حيث وصف الاثنين بأنهما يغيران منه، وعلّق على الانتقادات المتكررة منهما من خلال حسابه في «إنستغرام» بأن كتب بأنهما «اثنان يغاران مني».

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