بطل ألمانيا يشرك 12 لاعباً في مباراة والحكم الرابع يتدخل (صورة)

أشرك فريق بايرن ميونيخ، الألماني 12 لاعباً في نفس التوقيت بالخطأ في مباراة فرايبورغ والتي انتهت بنتيجة (4-1)، في إطار منافسات الجولة الـ28 من "البوندسليغا"، ليحقق انتصاراً هاماً، ولكن شهدت المباراة توقفا مفاجئا لبضع دقائق، قبل نهاية الوقت الأصلي والسبب أن البايرن ظهر على أرض الملعب بـ12 لاعبا لعدة ثوان.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، أن سر توقف المباراة بشكل مفاجئ، أن البايرن ظهر على أرض الملعب بـ12 لاعبا لعدة ثوان، وبعد دقائق قليلة، أمر الحكم باستئناف المباراة، في الوقت الذي احتسب فيه 8 دقائق كوقت بدل ضائع.

وظهر الفريق البافاري بزيادة عددية بعد نزول الثنائي مارسيل سابيتزر، ونيكلاس سولي، بدلا من كينغسلي كومان، وكورينتين توليسو، ولكن عن طريق الخطأ لم يخرج كومان من أرض الملعب بعد، لتمر ثوان معدودة والبايرن بـ12 لاعبا.

واكتشف هذا الخطأ الحكم الرابع هذا الأمر، الذي قام بإبلاغ حكم الساحة، وهو مما تسبب في بعض الفوضى التي أدت لتوقف المباراة لبضع دقائق قبل استئنافها دون مشاكل.

وواصل البايرن انتصاراته ليرفع رصيده إلى 66 نقطة، متربعاً على عرش الدوري الألماني بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه، بوروسيا دورتموند.

Bayern Munich played with 12 players for 17 seconds after a substitution mix. pic.twitter.com/kZ9070HhIj