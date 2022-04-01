حقائق مثيرة عن المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم

تشارك أربعة منتخبات عربية في كأس العالم 2022 في كرة القدم هي قطر المضيفة والمغرب وتونس من إفريقيا والسعودية من آسيا، فيما تملك الإمارات فرصة اللحاق بحال تخطت أستراليا في ملحق آسيوي ثم البيرو في آخر دولي.

وفي ما يأتي حقائق مثيرة عن المنتخبات العربية قبل قرعة النهائيات الجمعة في الدوحة.

المغرب

الاتحاد القاري: إفريقيا

أفضل انجاز: دورالـ16 (1986)

المشاركات: 6 مرات (1970، 1986، 1994، 1998، 2018 و2022)

التأهل: تغلب على الكونغو الديموقراطية في الدور الثالث من التصفيات الإفريقية (5-2 بمجموع المباراتين)

المباريات السابقة في كأس العالم: لعب (16)، فاز (2)، تعادل (5)، خسر (9)، سجل (14)، تلقى (22)

التصفيات: لعب (8)، فاز (7)، تعادل (1)، خسر (-)، سجل (25)، تلقى (3)

حقائق:

انهى في 2018 غياباً استمر عشرين سنة، ويخوض نسختين متتاليتين مرة ثانية بعد 1994 و1998.

أصبح في 1970 ثاني منتخب إفريقي يشارك في كأس العالم بعد مصر (1934).

أصبح في 1986 أول منتخب إفريقي يتخطى دور المجموعات، بعد تصدره مجموعة قوية تضم إنكلترا، بولندا والبرتغال. خسر بهدف متأخر من لوثار ماتيوس ضد ألمانيا الغربية.

أخفق في تخطي دور المجموعات أربع مرات من أصل خمس مشاركات.

حقق فوزين فقط في كأس العالم من أصل 16 مباراة، على البرتغال 3-1 في 1986 واسكتلندا 3-صفر في 1998.

السعودية

الاتحاد القاري: آسيا

أفضل انجاز: دورالـ16 (1994)

المشاركات: 6 مرات (1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022)

التأهل: تصدر المجموعة الآسيوية الثانية في الدور الثالث

المباريات السابقة في كأس العالم: لعب (16)، فاز (3)، تعادل (2)، خسر (11)، سجل (11)، تلقى (39)

التصفيات: لعب (18)، فاز (13)، تعادل (4)، خسر (1)، سجل (34)، تلقى (10)

حقائق:

تخوض النهائيات السادسة في تاريخها والثانية توالياً. شاركت أربع مرات توالياً بين 1994 و2006.

أفضل مشاركة لها كانت الأولى في الولايات المتحدة 1994، عندما تخطت بلجيكا في دور المجموعات بهدف تاريخي لسعيد العويران، قبل أن تودع في الدور الاقصائي أمام السويد 1-3.

فوزها على مصر 2-1 في روسيا 2018 أنهى سلسلة من 12 مباراة من دون أي فوز، بعد الأخير على بلجيكا في 1994.

وحده السعودي سامي الجابر سجل ثلاثة أهداف لمنتخب عربي في كأس العالم، أمام المغرب (1994)، جنوب إفريقيا (1998) وتونس (2006). كما ان الجابر هو العربي الوحيد يخوض مباريات في أربع نسخ في المونديال (بين 1994 و2006).

تونس

الاتحاد القاري: إفريقيا

أفضل انجاز: دور المجموعات

المشاركات: 6 (1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022)

التأهل: تغلبت على مالي في الدور الثالث من التصفيات الإفريقية (1-صفر بمجموع المباراتين)

المباريات السابقة في كأس العالم: لعب (15)، فاز (2)، تعادل (4)، خسر (9)، سجل (13)، تلقى (25)

التصفيات: لعب (8)، فاز (5)، تعادل (2)، خسر (1)، سجل (12)، تلقى (2)

حقائق:

تخوض النهائيات السادسة في تاريخها والثانية توالياً.

أصبحت أول منتخب إفريقي يحقق فوزاً في كأس العالم، بعد تغلبها في مشاركتها الأولى على المكسيك 3-1 في الأرجنتين عام 1978.

انتظرت 40 عاماً لتحقق فوزها الثاني على حساب بنما 2-1 في روسيا 2018، بعد سلسلة من 13 مباراة من دون أي فوز.

لم تبلغ الدولة الإفريقية الشمالية الأدوار الاقصائية في خمس مشاركات سابقة.

حافظت تونس على شباكها نظيفة مرة يتيمة في 15 مباراة ضمن كأس العالم. كانت خلال التعادل السلبي مع ألمانيا الغربية في دور المجموعات عام 1978، عندما كان خصمها يحمل لقب المونديال.

قطر

الاتحاد القاري: آسيا

أفضل انجاز: -

المشاركات: 1 (2022)

التأهل: بصفته الدولة المضيفة

التصفيات: -

حقائق:

تشارك قطر في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

دولة مضيفة وحيدة اخفقت في تخطي دور الأول كانت جنوب إفريقيا عام 2010.

في 13 من النسخ الـ21 السابقة، حلّ المضيف بين الأربعة الاوائل.

حققت قطر أول لقب في تاريخها عندما توجت بكأس آسيا 2019 في الإمارات، بفوزها على حاملة اللقب أربع مرات اليابان 3-1.

في سبتمبر 2015، حققت قطر أكبر فوز في تاريخها على حساب بوتان 15-صفر ضمن تصفيات مونديال روسيا 2018.

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