الجزائر تتقدم بشكوى رسمية لـ"فيفا" ضد حكم مباراة الكاميرون.. تعرف إلى أخطائه (فيديو)
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس عن تقدمه بطعن لدى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ضد الحكم الغامبي باكاري جاساما الذي أدار مباراة الجزائر أمام الكاميرون في الملحق النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
We cannot win against the referee 😞😔 #اعادة_المباراة_الجزائر_الكاميرون #replay_match_algeria_cameron #Algeria_and_Cameroon_match_replay #نطالب_الفاف_باعاده_المباراه #Gassama #reply_match_algeria_cameroon pic.twitter.com/cO8XmX9Gz4— Abdelhalim عبد الحليم (@ach_abdelhalim) March 30, 2022
we demand FIFA to replay the match of ALGERIA & Cameron due to injustice of arbitrators#Algeria#Algeria_and_Cameroon_match_unjust_Bring_us_back_the_match_Where_is_FIFA_#نطالب_الفاف_بإعادة_المباراة#ALGCAM #Replay_Algeria_Cameroon #الماتش_يتعاود pic.twitter.com/eRL9zZAoLq— MINA ᵀᴱᴬᴹ ᴰᶻ🦋 (@miiina_xd) March 30, 2022
و كشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري أنّه "سيعتمد على جميع الوسائل من أجل استعادة حق المنتخب الوطني"، في إشارة إلى التقدم بطلب لإعادة المواجهة في "ظروف مريحة وقانونية".
كما طالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم "بتسليط الضوء على التحكيم الذي قتل أحلام الجماهير الجزائرية".
حسبي الله ونعم الوكيل فيك جاساما pic.twitter.com/OJxAkx2IMh— Hichem Coucou (@CoucouHichem) March 31, 2022
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