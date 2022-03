الجزائر تتقدم بشكوى رسمية لـ"فيفا" ضد حكم مباراة الكاميرون.. تعرف إلى أخطائه (فيديو)

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس عن تقدمه بطعن لدى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ضد الحكم الغامبي باكاري جاساما الذي أدار مباراة الجزائر أمام الكاميرون في الملحق النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

we demand FIFA to replay the match of ALGERIA & Cameron due to injustice of arbitrators#Algeria#Algeria_and_Cameroon_match_unjust_Bring_us_back_the_match_Where_is_FIFA_#نطالب_الفاف_بإعادة_المباراة#ALGCAM #Replay_Algeria_Cameroon #الماتش_يتعاود pic.twitter.com/eRL9zZAoLq