«كورونا» يصيب مدرب ريال مدريد

المصدر: مدريد ■ أ.ف.ب

أصيب مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بفيروس «كورونا»، بحسب ما أعلن، أمس، النادي الملكي في بيان صحافي.

وخضع المدرب الإيطالي لفحص إيجابي لـ«كورونا»، خلال فحوص روتينية للاعبين والموظفين في نادي العاصمة مدريد، غداة إشرافه على مران الفريق، أول من أمس.

ويخضع أنشيلوتي حالياً للإجراءات الصارمة للمصابين بالفيروس، بالتزامن مع حجر نفسه في منزله، من دون التأكد ما إذا سيكون موجوداً على مقاعد المدربين خلال مباراة فريقه بعد غدٍ أمام مضيفه سلتا فيغو.

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