5 إنجازات أفرحت جماهير برشلونة في ليلة اكتساح مدريد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حقق برشلونة خمسة إنجازات مهمة بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد، 4-صفر، أول من أمس، على استاد «سانتياغو برنابيو» في الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، يتقدمها إنعاش حظوظه في المنافسة على لقب «الليغا»، على الرغم من فارق الـ12 نقطة الذي يفصله عن ريال مدريد «المتصدر»، ومرشح ليتقلص إلى تسع نقاط قبل تسع جولات على ختام البطولة.

وحملت رباعية برشلونة بمرمى حارس ريال مدريد، البلجيكي كورتوا، إمضاء النجم الغابوني أوباميانغ «هدفان»، والأوروغوياني أراخو والإسباني فيران توريس.«الإمارات اليوم» ترصد الإنجازات الخمسة على النحو التالي:

الإنجازات الخمسة:

1- أنعش برشلونة حظوظه في المنافسة على لقب «الليغا» بتقليصة الفارق إلى 12 نقطة مرشحة لتصبح تسع نقاط لكون البارسا لعب مباراة أقل.

2- كشف برشلونة عن نجوم جدد، أبرزهم الإسباني الشاب بيدري والأوروغوياني أراخو اللذان تألقا خلال المواجهة، إلى جانب الوافدين الجدد الغابوني أوباميانغ والإسباني فيران توريس.

3- أنهى الفريق الكاتالوني عقدة ريال مدريد التي ظلت مستمرة منذ عام 2019، وسجل انتصاره الأول منذ ذلك الوقت.

4- أسعد برشلونة جماهيره للمرة الأولى منذ رحيل أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

5- يعتبر فوز برشلونة بالأربعة الأكبر للفريق في «سانتياغو برنابيو» منذ 2015.

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