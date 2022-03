برشلونة يضرب ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول.. (فيديو)

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول من مباراته مع ريال مدريد المقامة بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإسباني، بالتقدم بهدفين نظيفين.

وأحرز الجابونى بيير إيميريك أوباميانغ، الهدف الأول في الدقيقة 29، فيما سجل أراخو الهدف الثاني في الدقيقة 38.

ويخوض برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا ، أراوخو ، إريك جارسيا ، بيكيه.

الوسط: بيدرى ، بوسكيتس ، فرينكى دى يونج.

الهجوم: أوباميانج ، فيران توريس ، عثمان ديمبيلى.

ويبدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ناتشو ، ألابا ، ميليتاو ، كارفاخال.

الوسط: كاسيميرو ، مودريتش ، كروس.

الهجوم: فالفيردى ، رودريجو ، فينيسيوس جونيور.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه فريق إشبيلية الوصيف برصيد 56 نقطة.

بينما يأتي فريق برشلونة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا برصيد 51 نقطة من إجمالي 27 مباراة خاضها بالمسابقة بالموسم الحالي حتى الآن.

