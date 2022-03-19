ماذا تفعل شقيقة محمد صلاح في متحف مدام توسو بلندن.. (صور)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ظهرت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح، بجوار تمثال شقيقها فى متحف مدام توسو فى لندن.

ونشرت شقيقة محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" العديد من صور شقيقها في متحف مدام توسو، وعلقت قائلة "هو؟ لا مش هو.. هو؟.. لا مش هو"، وذلك تعبيرًا عن دهشتها بالشبه الكبير بين التمثال وشقيقها، والذى انعكست دقته فى تنفيذ التمثال المصنوع من الشمع.

وكان متحف الشمع في لندن أو متحف مدام توسو ضم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول، منذ اشهر إلى قائمة المشاهير والشخصيات التاريخية المتواجدة به، الشهير الذي يعد أحد أهم وأكبر المتاحف في العالم.

ويعد محمد صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يصنع له متحف "توسو" الشهير في لندن، تمثالاً خاصاً به، كما أنه ثالث لاعب كرة قدم بعد ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو يُصمم له تمثال.

وفى السياق ذاته، نشر نصر صلاح، شقيق محمد صلاح، مجموعة صور أخرى عبر "ستورى" في حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، والتي ظهر فيها مبنى متحف مدام توسو من الخارج، وتمثال شقيقه محمد صلاح، إضافة إلى تصويره تماثيل نجوم شخصية العميل 007 في سلسلة أفلام "جيمس بوند"، وتمثال الملاكم محمد علي كلاي، وكذلك صورة لتماثيل العائلة الملكية البريطانية.

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