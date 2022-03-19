بنزيمة يغيب عن لقاء الكلاسيكو غدا.. صدمة في ريال مدريد

المصدر: وكالات

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، كارلو انشيلوتي، أمام صفحيين في مدريد اليوم السبت غياب مهاجم الفريق كريم بنزيمة عن لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة غدا الأحد بعد أن عاودته الإصابة.

وأوضح انشيلوتي أن اللاعب الفرنسي/34 عاما/ لم يتعاف بعد من إصابة ربلة الساق اليسرى التي وقعت له أمام مايوركا يوم الاثنين الماضي والتي انتهت بفوز النادي الملكي بثلاثة أهداف نظيفة.

وأضاف انشيلوتي:" لا نريد أن نخاطر بشيء" مشيرا إلى أن بنزيمة لن يمكنه السفر أيضا إلى المنتخب الفرنسي لهذا السبب حيث يخوض المنتخب الفرنسي مبارتين تجريبتين في ساحل العاج وجنوب افريقيا حتى نهاية مارس الجاري.

وإلى جانب بنزيمة، سيتغيب مواطنه فيرلاند ميندي عن لقاء الكلاسيكو.

كان بنزيمة عاد إلى ريال مدريد قبل شهر بعد غياب استمر لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ الأيسر. ويمثل بنزيمة أهمية كبيرة لفريقه وقد اتضح ذلك في مباراة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا حيث أحرز بنزيمة الأهداف الثلاثة التي فاز بها الملكي الإسباني مقابل هدف واحد لسان جيرمان. وهكذا عوض ريال مدريد الهزيمة بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

ومنذ عودته، أحرز بنزيمة ثمانية أهداف من إجمالي 14 هدفا أحرزها ريال مدريد.

ونفى انشيلوتي بشكل قاطع أن يكون النادي قد تسرع في إشراك بنزيمة في مباراة الذهاب أمام سان جيرمان وقال:"لم نغامر بشيء في باريس، وقد لعب لأنه كان قادرا على ذلك".

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