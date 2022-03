أغرب حالة اقتحام ملعب في التاريخ.. "ربط عنقه بالمرمى" (فيديو)

في واقعة غريبة على ملاعب كرة القدم.. اقتحم مشجع أرض الملعب في مباراة إيفرتون وضيفه نيوكاسل في مباراة مؤجلة من الجولة 20 للدوري الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، وربط عنقه بالمرمى وسط دهشة الجمهور.

وبعد توقف طويل للمباراة، نجح العاملون في الملعب في تحرير المشجع بعد أن قطعوا الرباط، لكن الحكم اضطر إلى منح الفريقين 14 دقيقة وقت بدل ضائع تحقق خلاله هدف فوز ايفرتون بهدف دون مقابل حمل إمضاء النيجيري أليكس أوبي.

🚨 Urgent: In the Everton Newcastle United match, play stopped due to a fan entering the pitch and tying his neck to the goal post 😳#EVENEW

pic.twitter.com/W6PI5rhZGM