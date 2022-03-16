مدافع ريال مدريد ميندي يغيب عن "الكلاسيكو" للإصابة

المصدر: وكالات

يغيب الفرنسي فرلان مندي، ظهير أيسر ريال مدريد، عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، لإصابة ستبعده بين 10 و15 يوماً عن الملاعب، بحسب ما ذكرت مصادر في النادي لوكالة (فرانس برس). وترك اللاعب الدولي مكانه للبرازيلي مارسيلو في الدقيقة 79 خلال الفوز على مايوركا 3-صفر مساء الإثنين. وستتقلص فرص مندي بالمشاركة في مباريات فرنسا الودية الإعدادية لمونديال 2022 ضد ساحل العاج في 25 مارس على ملعب فيلودروم في مرسيليا وجنوب إفريقيا في 29 منه على استاد دو فرانس، علماً أن المدرب ديدييه ديشان سيعلن تشكيلته يوم الخميس.

وتجمد رصيد المباريات الدولية لمندي عند 7 مباريات دولية، ولم يحمل قميص المنتخب منذ 14 أكتوبر 2020 منذ الفوز على كرواتيا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية. وفي ما يتعلق بالهداف التاريخي لفرنسا كريم بنزيمة، المصاب أيضاً بعد هدفه الثاني في الدقيقة 83 ضد مايوركا، فقد تأجلت فحوصه الطبية إلى الجمعة بحسب المصدر عينه في النادي الملكي.

وأصبح بنزيمة أفضل هداف في تاريخ فرنسا (أندية ومنتخبات) الإثنين، متخطياً تييري هنري. عانى من آلام لكنه يحاول التعافي للحاق بمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة الأحد.

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