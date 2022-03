إعلان المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، عن قائمة مكونة من ستة مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر فبراير الماضي.

ضمت القائمة التي شهدت غياب نجم ليفربول الانجليزي، المصري محمد صلاح اللاعبون: الإسكتلندي تشي أدامز مهاجم ساوثهامبتون، الإسكتلندي رايان فرايزر لاعب خط وسط فريق نيوكاسل يونايتد، الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول، الإنجليزي بن مي مدافع بيرنلي، والعاجي ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس.

وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في السابع من الشهر الحالي.

