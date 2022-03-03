رئيس "الليغا" يتهم برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بالكذب "أكثر من بوتين"

المصدر: وكالات

اتهم رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" خافيير تيباس أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بالكذب "أكثر من بوتين" في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب تعبيره. وجاءت تصريحات تيباس الصحافية ردا على مساعي الاندية الثلاثة لإحياء الدوري السوبر الأوروبي. وقال تيباس: في كل مرة أسمع فيها حديث أندية الدوري السوبر الثلاثة، لا يفعلون شيئًا سوى الكذب. يكذبون أكثر من فلاديمير بوتين. يجب أن نكون أغبياء حتى نصدق ما يقولون.

وتابع "إنهم ثلاثة منبوذين يقولون إن مشروعهم لن يؤثر على بقية (الفرق)، لكنني أشعر بالإهانة. سوف يلحقون الكثير من الضرر بكرة القدم". وقال من ناحيته السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، إنه سئم من الحديث عن الدوري السوبر الاوروبي الانفصالي، متهمًا رؤساء الأندية الثلاثة الملتزمة به بالعيش في "عالم آخر".

ووقع اثنا عشر ناديًا من نخبة الأندية الاوروبية على الاقتراح في أبريل الفائت، إلا أنه مات قبل أن يولد بعد رد فعل عنيف من لاعبيهم ومشجعيهم، بالإضافة إلى الحكومات والهيئات الكروية.

وانسحبت تسعة أندية من المشروع، إلا أن عملاقَي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة الى يوفنتوس الايطالي، لازالت متشبثة بالفكرة، فيما حذرت تقارير صحافية من أنها ستعود لطرحه هذا الاسبوع.

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