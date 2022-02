بسبب الخمور.. لحظة صادمة لمحمد صلاح وماني أثناء احتفال ليفربول (فيديو)

تعرض نجما ليفربول محمد صلاح، وساديو ماني إلى موقف صعب أثناء احتفال فريقهم بالفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك عندما احتفل باقي أعضاء الفريق بفتح زجاجات الخمر أثناء التتويج بلقب الكأس، حيث انتشرت مقاطع فيديو تظهر كيفية تعامل اللاعبين مع هذا الموقف الصعب.

وفاز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح 11-10، وتوج باللقب الإنجليزي للمرة التاسعة في تاريخه، وشهد الاحتفالات بعض المقاطع ومنها عندما ظهر ماني في أحد الفيديوهات، وهو ينسحب من منصة التتويج بعد فتح بعض زملائه لزجاجات الخمر وسكب الخمر على بعضهم البعض، إضافة إلى لقطة أخرى ظهر فيها ماني وهو في حديث مع اللاعب تاكومي مينامينو، ويبدو أن الأخير طالب زميله بعدم فتح زجاجة الخمر وهو يقف بجانبه، وبالفعل قام مينامينو بوضعها أسفل قدمه، قبل أن يبتعد ماني عن مشهد الاحتفال.

ولم يسلم نجمي الفريق المصري محمد صلاح، والغيني نابي كيتا، من هذا الموقف حيث حاولا بدورهما الابتعاد عن المنصة، حتى لا يصيبهما شيء من الخمر المتطاير، حينما فاجأهما زميلهما هارفي إليوت بفتح زجاجة الخمر والبدء في رشها.

Liverpool's Sadio Mane told his teammate Minamino not to spray champagne so he put it back down.#Respectpic.twitter.com/jI7hltnwng