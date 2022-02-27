ليفربول وتشيلسي.. مباراة مجنونة وفرص بالجملة والنتيجة "لاتصدق" (صور)

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

انتهى الوقت الاصلي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل دون اهداف اليوم الاحد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

وخاض الفريقان مباراة مجنونة من حيث قوتها وكمية الفرص المحققة والضائعة، وقياسيا بأحداثها المثيرة، لكن رغم ذلك لم يتمكن الطرفان من التسجيل في الوقت الاصلي بيد أن الحكم الانجليزي ستيوارت أتويل مددها 6 دقائق.

واضطر الفريقان لخوض شوطين اضافيين تدور رحاهما حاليا.

ويبحث ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب عن لقبه الأول هذا الموسم في مسعاه لرباعية تاريخية.

في المقابل، اشرك الألماني توماس توخل مدرب تشلسي مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 74 ليسجل الاخير هدفا الغاه الحكم في الشوط الاضافي الاول.



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