تصرفات غريبة من مورينيو تهز إيطاليا.. إشارات وحركات "غير لائقة" (فيديو)

هزت الإشارة الهاتفية التي وجهها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما لحكم مباراته مع فيرونا الشارع الإيطالي بعدما فقد أعصابه وخرج مطروداً من الملعب نتيجة اعتراضاته المتكررة على طاقم التحكيم في المواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2 وشهدت تجاوزات كثيرة من "السبيشل وان".

وكان مورينيو قد أشار بيده كأنه يهاتف أحداً، فهمت منها الجماهير أنها إهانة للحكم لوكا بايريتو، إذ قصد المدرب البرتغالي فيها والد الحكم بييرلويجي الذي تم إبعاده عن التحكيم بسبب ضلوعه في فضيحة "كالشيوبولي" الشهيرة للتلاعب بنتائج المباريات في الكرة الإيطالية عام 2006.

Mourinho made a ‘Telephone’ gesture at referee Pairetto,

Refering to his father, a referee, who was banned as part of Calciopoli (match fixing scandal in 2006)



Jose knows Serie A pic.twitter.com/gwskyDZ4xa