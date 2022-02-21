مبلغ خيالي يتقاضاه محمد صلاح من "صاحبة السعادة"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تقاضى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي 16 مليون جنيه مقابل الظهور في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وذلك وفقاً لقناة "دي إم سي" المصرية.

وسيحل النجم العالمي محمد صلاح، ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" في أول ظهور له على شاشة مصرية.

وقالت مصادر لـ "الامارات اليوم" أن المبلغ بالكامل تحملته الشركات الراعية للبرنامج، إذ سيتم إذاعة المقابلة على حلقتين الأولى ستكون في الأسبوع الأول من مارس المقبل والثانية في نهاية الشهر ذاته، إذ كان قد تم تصوير المقابلة في شهر ديسمبر الماضي قبل أن يتوجه محمد صلاح إلى الكاميرون برفقة المنتخب المصري للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وأضافت المصادر بأن المقابلة بين محمد صلاح وإسعاد يونس تركزت في أغلبها على الجانب الآخر من حياة محمد صلاح وكيف شق طريقه للوصول إلى العالمية والحديث عن اسرته ودورها في نجاح تجربته الاحترافية.

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