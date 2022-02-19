تصريح مثير للاعب إنجليزي عن محمد صلاح ورياض محرز وميسي.. هذا الأفضل في العالم!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فاجأ لاعب المنتخب الإنجليزي السابق دارين بينت الجماهير العالمية بتصريح مثير شدد فيه على أن النجمين العربيين المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز أفضل في الوقت الحالي من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال في بينت لشبكة "توك سبورت" إن مستوى ميسي هذا الموسم أقل من جناح نادي مانشستر سيتي رياض محرز، وهداف ليفربول محمد صلاح، خصوصاً أن لاعب برشلونة السابق لم يسجل مع باريس سان جيرمان سوى هدفين فقط في الدوري الفرنسي وسبعة أهداف في كل المسابقات ما يؤكد أنه ليس ميسي الذي نعرفه.

وأوضح: "أعلم أن الأمر يبدو غريبا شيئا ما.. لكن الآن سأختار محرز بدل ميسي.. محرز يقدم أداء لا يصدق في الوقت الحالي، وأراهن على أن مشجعي مانشستر سيتي لن يستبدلوا ميسي بمحرز في الوقت الحالي.. محرز كان رائعا هذا الموسم".

وحول ما إذا كان سيختار صلاح أم ميسي، أوضح بينت: "إذا كانت هناك مباراة غدا، فسأختار صلاح!.. أعتقد أن ميسي هو الأفضل على الإطلاق في التاريخ، ولكن ما أقوله هو الآن، صلاح يلعب بشكل أفضل منه"، موضحاً: "صلاح أفضل لاعب في العالم هذا الموسم، ويعتقد بينت أن قدراته وصلت إلى مستويات عالية لدرجة أنه يتفوق على ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان (ميسي، كيليان مبابي، ونيمار).

وكان موقع «90min» العالمي قد أجرى أخيراً تصنيفا لأفضل اللاعبين في العالم في العام 2021، وتحديدًا في مركز الجناح الأيمن والمهاجم في الوقت نفسه، والذي يتواجد فيه صلاح وميسي ومحرز، وشهد تفوقاً ملحوظاً للنجمين المصري والجزائري.

وحل محمد صلاح في المركز الأول وفقا لتصنيف الموقع العالمي الشهير كأفضل جناح في العالم استنادًا للعديد من الإحصاءات للنجم المصري طوال 2021 مقارنة بنفس الإحصاءات مع العديد من النجوم الذين يشغلون نفس المركز في الوقت الحالي، فيما جاء ميسي ثانياً ومحرز ثالثاً.

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