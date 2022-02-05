حارس مصر أبوجبل.. من مطار القاهرة إلى منزل مرتضى منصور!

المصدر: دبي - سيد مصطفى

أكدت تقارير إعلامية في مصر أن إدارة نادي الزمالك تنتظر حارس مرماها الدولي محمد أبو جبل في مطار القاهرة فور عودته من الكاميرون بعد المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا أمام السنغال، وذلك لاصطحابه إلى بيت رئيس النادي مرتضى منصور لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقالت قناة أون سبورت إن مسؤولي الزمالك في حالة قلق شديد على مستقبل حارسهم في ظل الأنباء التي تؤكد أن أكثر من ناد سعودي أغرى أبوجبل بالمال للتوقيع لهم.

وأضافت القناة: "الزمالك أصبح مستعداً الأن لتلبية طلبات الحارس أكثر من أي وقت مضى بعد التألق اللافت له في البطولة الافريقية ونجاحه في الوصول بالفراعنة إلى نهائي أمم افريقيا".

وكانت إدارة الزمالك قد رفضت تلبية مطالب محمد أبوجبل المالية لتمديد عقده، إذ طلب الحارس مساواته بزميله محمد عواد والذي يحصل على 15 مليون جنيه في الموسم.

وتألق أبو جبل بشكل ملفت في بطولة إفريقيا، اذ برع في المباريات التي شارك فيها أمام ساحل العاج والمغرب والكاميرون وكان أحد العلامات الفارقة في ضربات الترجيح خلال المباراتين الأولى والثالثة.

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