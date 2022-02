غاريث بيل يسخر من مدرب ريال مدريد.. وأنشيلوتي يرد عليه (فيديو)

تورط اللاعب الولزي غاريث بيل في مشكلة جديدة مع فريقه ريال مدريد، وبالذات مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد ان انتشرت لقطات فيديو له وهو يسخر من مدربه، بحسب ما نشرت وسائل إعلام إسبانية، وبينها صحيفة "ماركا".

وجاءت الواقعة خلال مباراة الريال وبلباو ضمن ربع نهائي كأس إسبانيا أمس، والسبب في ذلك البلجيكي إدين هازار. وظهر بيل وهو على مقاعد البدلاء يسخر من قرار أنشيلوتي بعدم الدفع بهازار في المباراة، رغم أنه ظل يقوم بعملية الإحماء طوال الشوط الثاني بالكامل، قبل أن يطالبه بالعودة إلى الجلوس على مقاعد البدلاء، قبل نحو عشر دقائق من نهاية المباراة.

📹 Gareth Bale laughing at Hazard after he's asked to sit on the bench after warming up in the second half. @elchiringuitotv pic.twitter.com/K032VlzRDD