غاريث بيل يسخر من مدرب ريال مدريد.. وأنشيلوتي يرد عليه (فيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

تورط اللاعب الولزي غاريث بيل في مشكلة جديدة مع فريقه ريال مدريد، وبالذات مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد ان انتشرت لقطات فيديو له وهو يسخر من مدربه، بحسب ما نشرت وسائل إعلام إسبانية، وبينها صحيفة "ماركا".

وجاءت الواقعة خلال مباراة الريال وبلباو ضمن ربع نهائي كأس إسبانيا أمس، والسبب في ذلك البلجيكي إدين هازار. وظهر بيل وهو على مقاعد البدلاء يسخر من قرار أنشيلوتي بعدم الدفع بهازار في المباراة، رغم أنه ظل يقوم بعملية الإحماء طوال الشوط الثاني بالكامل، قبل أن يطالبه بالعودة إلى الجلوس على مقاعد البدلاء، قبل نحو عشر دقائق من نهاية المباراة.

📹 Gareth Bale laughing at Hazard after he's asked to sit on the bench after warming up in the second half. @elchiringuitotv pic.twitter.com/K032VlzRDD — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) February 4, 2022

وبمجرد عودة هازار للجلوس، وارتدائه معطفه، انطلق بيل في الضحك عليه، وبات واضحا بحسب الصحيفة أنه يسخر من المدرب الذي ليس على علاقة جيدة به.

يذكر أن ريال مدريد تعرض للإقصاء من مباراة الكأس بسبب هدف متأخر في الدقيقة 89، وتعرض أنشيلوتي لانتقادات بسبب تفضيله ترك هازار ويوفيتش على مقاعد البدلاء، بجانب إخراجه فينيسيوس منذ بداية الشوط الثاني. وبسؤاله عن هازار وبيل ويوفيتش، غضب أنشيلوتي من الصحافيين، وقال: لماذا تسألون عن هؤلاء فقط، ماذا عن سيبايوس وكارفخال؟

وجاء هذا بمثابة رد من أنشيلوتي على بيل، جيث يرفض الحديث عنه في مرات عدة، ولأسباب متعددة، بينها كما يقول بأنه فنيا غير جاهز، بجانب أنه كثير التعرض للإصابات.

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