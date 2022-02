حفلة رقص شعبي للاعبي المنتخب المصري بعد الفوز على المغرب (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل مقر إقامة بعثة المنتخب المصري عقب الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ظهر فيه نجوم منتخب مصر محمد النني ومرموش، وعدد أخر من اللاعبين وهم يرقصون على اغنية شعبية مصرية احتفالا بالفوز على المغرب والصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وجاء الفيديو والذي يبدو أنه صور في نفس يوم المباراة وأثناء عشاء اللاعبين على مسرح متواجد في مقر إقامة الفندق، بعد سلسلة المشاهد العديدة التي حفلت بها موقعة مصر والمغرب ومنها الاشتباك بالأيدي بين أفراد من البعثتين بعد المباراة إضافة إلى فيديو محمد صلاح، الذي ظهر فيه وهو مندمج فرحاً مع أغنية شعبية وغيرها من الأمور الأخرى.

ونجح المنتخب المصري في الفوز على المغرب بالدور ربع النهائي وتحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين بعد أن وصلت المباراة إلى الوقت الإضافي ولكن نجح محمد صلاح وتريزيغيه في حسم المباراة قبل الوصول إلى ركلات الجزاء الترجيحية ليضرب المنتخب المصري موعداً مع الكاميرون في الدور نصف النهائي من البطولة.

The Egyptian national team celebrating their victory over Morocco during dinner. #AFCON2021 pic.twitter.com/zgOTOr4fqE