عجمان يضم المغربي وليد أزارو.. ويستبعد مينا

المصدر: عجمان - الامارات اليوم

أتم نادي عجمان تعاقده مع المغربي وليد أزارو مهاجم نادي الاتفاق السعودي للتعاقد معه حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر، ليحل في قائمة "البرتقالي" بديلا للكولومبي مينا.

وكان الاتفاق السعودي قد أعلن، الأحد، فسخ عقد مهاجمه المغربي وليد أزارو، قبل ستة أشهر من نهايته.

وقال الحساب الرسمي للاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكراً أزارو لكل شيء قدمته للاتفاق".

وخاض أزارو 51 مباراة بقميص الاتفاق في مختلف المسابقات سجل خلالهم 14 هدفا وصنع ست تمريرات حاسمة.

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