ابراهيموفيتش ينصح مبابي: لو كنت مكانك لانتقلت إلى هذا النادي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وجه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي نصيحة إلى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بالانتقال إلى نادي ريال مدريد على الرغم من أن "السلطان" لعب في الفترة من 2009 إلى 2011 لغريم التقليدي برشلونة

وقال إبراهيموفيتش لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "في يوم من الأيام سألني (مبابي) وأجبته: لو كنت مكانك، كنت سأذهب إلى ريال مدريد".

وبعد وصول عقد مبابي إلى نهايته اعتباراً من الصيف المقبل إلا أن باريس سان جيرمان يحلم في الإبقاء على اللاعب الشاب في صفوفه بإبرام عقد جديد معه، وقطع الطريق على ريال مدريد المتلهف لضمه.

ولم يلعب مبابي منذ بداية مسيرته الكروبة في 2015، سوى في الدوري الفرنسي، إذ كانت البداية من موناكو قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان في 2017 حتى الآن، وحقق الكثير من الإنجازات مع الأخير فيما يبحث عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الباريسي مستفيداً من اللعب إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

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