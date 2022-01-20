شاهد غضب رونالدو على مدربه.. ورانجنيك يعلق على الواقعة (صور وفيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

أبدى نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو غضبه الشديد خلال مباراة مضيفه برينتفورد في الدوري الإنجليزي أمس، وذلك بسبب قرار تبديله في الشوط الثاني من قبل مدربه الألماني رانجنيك. وذكرت صحيفة "ذي الصن" أن رونالدو بدا مستاء للغاية، على الرغم من مصافحة رانجنيك له بعد خروجه، وردد رونالدو عددا من الكلمات معترضا على التبديل، واستمر غضبه في الظهور حتى بعد جلوسه في الدكة.

Cristiano Ronaldo did NOT like being taken off against Brentford 😡 pic.twitter.com/9OT32QE3fY — DAZN Football (@DAZNFootball) January 19, 2022

وكان مان يونايتد قد حقق الفوز بنتيجة 3-1، لكن الفريق عانى بشدة بسبب تكرار الأخطاء الدفاعية، وهو ما وصفه رانجنيك بأنه أداء سيء للغاية من قبل اللاعبين. يذكر أن ثلاثية مانشستر جاءت في الشوط الثاني عن طريق أنطوني إلانجا وميسون جرينوود وماركوس راشفورد، بينما سجل إيفان توني هدف برينتفورد الوحيد.

وعن واقعة غضب رونالدو، قال المدرب إنه من يتخذ القرارات لصالح الفريق، وأن ما حصل من رونالدو أمر طبيعي، كونه يريد مدة لعب أكثر، لكنه كمدرب يرى الأمور الفنية أفضل من أي أحد آخر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news