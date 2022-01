شاهد غضب رونالدو على مدربه.. ورانجنيك يعلق على الواقعة (صور وفيديو)

أبدى نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو غضبه الشديد خلال مباراة مضيفه برينتفورد في الدوري الإنجليزي أمس، وذلك بسبب قرار تبديله في الشوط الثاني من قبل مدربه الألماني رانجنيك. وذكرت صحيفة "ذي الصن" أن رونالدو بدا مستاء للغاية، على الرغم من مصافحة رانجنيك له بعد خروجه، وردد رونالدو عددا من الكلمات معترضا على التبديل، واستمر غضبه في الظهور حتى بعد جلوسه في الدكة.

Cristiano Ronaldo did NOT like being taken off against Brentford 😡 pic.twitter.com/9OT32QE3fY